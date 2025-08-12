Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret!

Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yangın, Afet, Tahliye, Selam, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri geliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çevresinde çıkan yangınlarda etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Çanakkale'de iki noktada devam eden yangında çok sayıda kişi tahliye edildi, bazı evler ve araçlar zarar gördü. Edirne'de de yüzlerce kişi tahliye edildi.

Bakan Yerlikaya'dan yangın bölgesine anlamlı ziyaret! - 1. Resim

YERLİKAYA'DAN ANLAMLI ZİYATER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çevresinde çıkan yangınlarda etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü çevresinde çıkan yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Yangın nedeniyle tahliye edilen büyüklerimizin geçici olarak barındığı Terzioğlu KYK Yurduna gittik, onlara bilgi verdik. Çanakkale yangınında; bin 645 personel, 19 hava aracı, 489 kara aracı, 12 STK’dan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç, 94 arama-kurtarma personeli ve Çanakkaleli vatandaşlarımız seferberlik ruhu ile sahada görev yaptı. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
