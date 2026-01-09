2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) başvuru tarihleri ve kontenjanları paylaşıldı! 10 bin öğretmen atamasında en fazla alım yapılacak 5 branş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, AGS başvuruları ne zaman başlayacak, branş dağılımı nasıl olacak?

Millî Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru sürecine ilişkin duyuru ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı. 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

MEB BAŞVURU TARİHLERİ Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak, 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek olup süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek. Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde onu kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği hâlinde adaylar, bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek müktesep hak teşkil etmeyecek.

ÖĞRETMEN ATAMASI EN FAZLA BU BRANŞLARDA Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk beş branş sırasıyla 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 798'le özel eğitim öğretmenliği, 801'le İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'le okul öncesi öğretmenliği oldu.

ATAMALAR PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek. Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak.

BAŞVURULARI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ ONAYLAYACAK Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi, adayların sorumluluğunda olacak

ASIL VE YEDEK ADAYLAR 30 OCAK'TA İLAN EDİLECEK Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak 2026 tarihinde "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak. AGS BAŞVURU DUYURUSU VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

