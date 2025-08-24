Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de feci kaza! Yurt öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de tatile gelen yurt çocuklarını taşıyan minibüs park halindeki tıra çarptı. Kazada biri çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Sürücü ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söyledi.

Korkunç kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. D400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde Mehmet Zemin A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı.

Kazada, Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildikleri öğrenilen yurt çocuklarının da olduğu biri çocuk 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza sonrası minibüsün bir parçasının tırın dorsesine yapışmış, tekerinin birinin ise koparak tırın altına girmiş olması dikkat çekerken, sürücünün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

