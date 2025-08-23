Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğün yolu ölüme götürdü! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var 

Düğün yolu ölüme götürdü! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Düğün yolu ölüme götürdü! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var 
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da düğüne gitmek üzere seyir halinde olan bir otomobil, çekici ile çarpıştı. Hassa'da meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 

Hatay’ın Hassa ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenildi.

Kaza, Hassa ilçesi Girne Mahallesi çevreyolunda yaşandı. A.B. yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, A.U.C. idaresindeki 27 AJH 154 plakalı çekici ile kavşakta çarpıştı.

Düğün yolu ölüme götürdü! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var  - 1. Resim

Kazada otomobilde bulunan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu, Beyza Hayriye Bedir ile Z.K., A.B. ve S.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Düğün yolu ölüme götürdü! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var  - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Beyza Hayriye Bedir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün yolu ölüme götürdü! Feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var  - 3. Resim

Kazaya karışan otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, çekici sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Süper Lig'de heyecan dorukta!
