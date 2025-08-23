Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Malatya'da katliam gibi kaza... Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Bayramuşağı mevkiinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

