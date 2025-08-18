Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da katliam gibi kaza: Araba 70 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1 aile yok oldu!

Adana'da katliam gibi kaza: Araba 70 metrelik uçuruma yuvarlandı, 1 aile yok oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adana'nın Kozan ilçesinde katliam gibi bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre aynı aileden olduğu değerlendirilen 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı yaşandı.

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Engin E. idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

70 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI, 5 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu değerlendirilen biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazelerin olay yerinden alınacağı bildirildi.

