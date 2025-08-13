Çanakkale'de katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var
Güncelleme:
Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'de korkunç bir kaza meydana geldi.
FECİ KAZADA 6 ÖLÜ VAR
Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre, Yenice-Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.
Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
