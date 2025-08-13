Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var

Çanakkale'de katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var

Çanakkale'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'de korkunç bir kaza meydana geldi.

Çanakkale'de katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var - 1. Resim

FECİ KAZADA 6 ÖLÜ VAR

Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre, Yenice-Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

