Ordu'da korkunç kaza! Fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı

Ordu'da korkunç kaza! Fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı

Ordu&#039;da korkunç kaza! Fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren kedi kumu fabrikasında çalışan Tevfik Emre Ateş, palet makinesine sıkıştı. 24 yaşındaki işçinin seslerini duyan mesai arkadaşları, Ateş'i sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı halde Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Ordu Fatsa'ya bağlı Konakbaşı Mahallesi Organize Sanayi Sitesi'ndeki Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd. isimli kedi kumu fabrikasında feci bir kaza meydana geldi. Fabrikada çalışan 24 yaşındaki Tevfik Emre Ateş, henüz belirlenemeyen nedenle paletlerin arasına sıkıştı. İşçinin seslerini duyan mesai arkadaşları, duruma hızla müdahale ederek, Ateş'i sıkıştığı yerden kurtardı.

Ordu'da korkunç kaza! Fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı - 1. Resim

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİNDEN İLK MÜDAHALE

Çalışanlar tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin yardımıyla genç işçi, sağlık çalışanlarına teslim edildi. Yaralı, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'da korkunç kaza! Fabrikada makineye sıkışan işçi ağır yaralandı - 2. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

