Ordu'da hareketli dakikalar! Yol ortasındaki valiz ekipleri harekete geçirdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ordu'da yol kenarında unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi. İçi kıyafet dolu valizin sahibinin gelmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de yol kenarında valiz gören vatandaşlar, şüpheli olma ihtimaline karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Bu esnada trafik kontrollü bir şekilde sağlandı, vatandaşların ise bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi.
İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI
Valiz, sahibinin gelmesi ile birlikte polis kontrolünde açıldı, içerisinde ise kıyafetler olduğu görüldü. Sahibinin, valizi teslim almasının ardından durum normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar