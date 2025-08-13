Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale'de bir yangın daha! Ekiplerin mücadelesi başladı

Haftalarda çeşitli noktalarında yangın çıkan Çanakkale, bir kez daha alevlere teslim oldu. Merkezdeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi başladı.

Türkiye bir süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Farklı kentlerde alevlerle mücadele sürerken Çanakkale de bir kez daha alevlere teslim oldu.

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

