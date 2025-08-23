Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ablasıyla eniştesini o halde görünce cinnet geçirip tetiğe bastı! Korkunç olayda 2 kişi tutuklandı

Ablasıyla eniştesini o halde görünce cinnet geçirip tetiğe bastı! Korkunç olayda 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

İstanbul Şişli'e dün akşam saatlerinde korkunç bir cinayet gerçekleştirildi. Ablasıyla kavga eden eniştesini öldüren ve 25 suç kaydı bulunan Suat S, ve babası, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın görüntüleri ise kan dondurdu.

Korkunç olay, dün saat 20.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi’nde meydana gelmişti.

Ablasıyla eniştesini o halde görünce cinnet geçirip tetiğe bastı! Korkunç olayda 2 kişi tutuklandı - 1. Resim

ABLASIYLA ENİŞTESİNİ O HALDE GÖRÜNCE CİNNET GEÇİRDİ

İddiaya göre, Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile kavga edip evi terk ederek ikiz kardeşinin evine gitmişti. Ejder Ç. ise kayınbiraderinin evine gelip eşini geri götürmek istemişti.

Ardından Ejder Ç. ile eşinin ikiz kardeşi Suat S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Suat S., Ejder Ç’ye silahla ateş açmıştı. Olay sonrası Ejder Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Ablasıyla eniştesini o halde görünce cinnet geçirip tetiğe bastı! Korkunç olayda 2 kişi tutuklandı - 2. Resim

KAYINBİREDİRİN 25 SUÇ KAYDI VARMIŞ!

Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Ejder Ç.’nin eşini sürekli darp ettiği, bu nedenle eşinin babası B.S. ve ikiz kardeşi Suat S. tarafından uyarıldığı, olay günü aynı sebeplerden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu silahla vurulduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Suat S. ve babası B.S., yakalanarak gözaltına alındı. 25 suç kaydı olan Suat S. ve baba B.S., emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

