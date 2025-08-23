Ablasıyla eniştesini o halde gördü, tetiği çekti! Korkunç cinayet kamerada...

Cinayet Şişli İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

KAYINBİRADER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 35 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, Ejder Ç'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.