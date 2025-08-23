Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ablasıyla eniştesini o halde gördü, tetiği çekti! Korkunç cinayet kamerada...

Ablasıyla eniştesini o halde gördü, tetiği çekti! Korkunç cinayet kamerada...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Suç, Şişli, Silahlı Saldırı, Güvenlik Kamerası, Kavga, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şişli'de ablasıyla kavga eden eniştesini öldüren Suat S., yakalandı. 35 suç kaydı olduğu öğrenilen Suat S., ilk ifadesinde eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü. Cinayet anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Cinayet Şişli İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı.
Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

KAYINBİRADER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 35 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, Ejder Ç'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig)Yeni araştırma 97 bin kişide aynı sonucu verdi, uzmanlar uyardı: Kolon kanserinden korunmak için bunları yiyin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oda Başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti! Korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaKorkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktıİki arkadaşın tartışması dehşet saçtı! Önce öldürdü, sonra intihar etti - 3. SayfaÖnce öldürdü, sonra intihar ettiMardin'de peş peşe gizemli ölümler! Komşuların iddiaları kafaları karıştırdı... 3 kadına ne oldu? - 3. SayfaMardin'de 3 kadının gizemli ölümü!Taksici cinayetinde yeni görüntüler! Her şey bu kavgayla başlamış - 3. SayfaTaksici cinayetinde yeni görüntüler!Kahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti - 3. SayfaKahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybettiMezarlıkta korkunç manzara! Bir cümle yüzünden ölüye de rahat vermediler - 3. SayfaBir cümle yüzünden ölüye de rahat vermediler
Sonraki Haber Yükleniyor...