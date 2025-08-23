Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Taksici cinayetinde yeni görüntüler! Her şey bu kavgayla başlamış

Taksici cinayetinde yeni görüntüler! Her şey bu kavgayla başlamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Taksici cinayetinde yeni görüntüler! Her şey bu kavgayla başlamış
Taksici Cinayeti, Kavga, Aydın, Motosiklet, Bıçaklanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da işlenen taksici cinayetinin detayları ortaya çıktı. Katil S.G.'nin duraktaki tuvaleti kullanmak istediği, olumsuz cevap alınca kavga çıkarttığı ve taksiciyi takip edip öldürdüğü öğrenildi. Duraktaki kavganın görüntüleri de yayınlandı.

Kuşadası'nda dün gece meydana gelen taksici cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısının bıçaklayarak öldürdüğü taksiciyi olaydan bir süre önce, taksi durağının tuvalet anahtarını almak için tartakladığı ve taksi durağında tartışma çıkardığı görüldü.

TUVALET KAVGASI ETMİŞLER

Güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülere göre, Kuşadası'nda seyyar olarak parfümcülük yaptığı öğrenilen S.G. isimli şahıs, taksi durağının tuvaletini kullanmak için durağa geliyor. Tuvaletin anahtarını isteyen S.G. olumsuz cevap alınca tartışma çıkarıyor. Defalarca Vural İşçen ve duraktaki diğer taksicilerin üzerine yürüyen S.G. bir süre sonra durağa gelen polis tarafından sakinleştirilip uzaklaştırılmaya çalışıyor.

Taksici cinayetinde yeni görüntüler! Her şey bu kavgayla başlamış - 1. Resim

TAKİP EDİP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Tüm çabalara rağmen sakinleşmediği ve bölgeden uzaklaşmadığı görülen katil zanlısı S.G., kavga ettiği taksi şoförü Vural İşcen'i takibe alıyor. Bir süre sonra müşteriye çıkan taksiciyi motosikletle taklibe alan katil zanlısı S.G. takip ettiği Vural İşcen'i Davutlar yolu üzerindeki Nazilli Halk Pazarı önünde bıçaklıyor.

Taksici cinayetinde yeni görüntüler! Her şey bu kavgayla başlamış - 2. Resim

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan ve araç telsiziyle arkadaşlarına durumu bildiren taksici, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuruyan göl karpuz tarlasına döndü, köylüler hayret etti: Kimse ekmedi, kendiliğinden ortaya çıktılarSultan Orhan’da Mert Yazıcıoğlu’nun partneri belli oldu! Faslı oyuncu başrolde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybetti - 3. SayfaKahreden kaza! Yaşlı çift aynı kazada hayatlarını kaybettiMezarlıkta korkunç manzara! Bir cümle yüzünden ölüye de rahat vermediler - 3. SayfaBir cümle yüzünden ölüye de rahat vermedilerDiyarbakır'da iki aile dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var... Ekipler köyün altını üstüne getirdi - 3. SayfaDiyarbakır'da iki aile dehşet saçtı!Umut yolculuğu son buldu! 25 göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı - 3. SayfaUmut yolculuğu son buldu! Aralarında 15 çocuk da varErdek yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaErdek yolunda feci kaza! Can pazarı yaşandıAntalya'da korkunç olay! Oda Başkanı, çalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti - 3. SayfaÇalışanı ile arkadaşını öldürüp intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...