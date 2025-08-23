Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mezarlıkta korkunç manzara! Bir cümle yüzünden ölüye de rahat vermediler

Mezarlıkta korkunç manzara! Bir cümle yüzünden ölüye de rahat vermediler

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da 'Ermeni mezarlığı' iddiasıyla mezarlıkta define arayan şüpheliler mahalleliyi isyan ettirdi. Kemiklerin dışarı saçıldığı görülürken definecilerin etrafta bıraktığı eşyalar da dron kamerasına yansıdı.

Defineciler mezarlıkları hedef almaya devam ediyor. Bu kez İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayanlar definecilere isyan etti. Yassıören mahallesinde defineciler, bir vatandaşın mezarını "Ermeni mezarlığı" olduğunu öne sürerek üçüncü kez kazdı.

Mezarlığa dua etmek için gelenler açılmış mezarı görünce şok yaşadı. Daha önce jandarma ekiplerince yakalanan şahısların ifadelerinde define aramak için mezarı kazdıklarını itiraf ettikleri, ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

MAHALLELİ YAKALIYOR, ONLAR PES ETMİYOR

Mezarlıkta kemiklerin sağa sola savrulduğu, bazı mezarların defalarca kapatılıp yeniden kazıldığı belirtilirken, mahalleli ve muhtar yaşananlara isyan etti.

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Mezarları akşam yine kazmışlar. Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakaladık, ifadelerini aldılar, mahkemeye sevk edildiler, serbest bırakıldılar. Kanunlarımız bana göre çok hafif kalıyor.

51 SENELİK MEZARI KAZMIŞLAR

51 sene önce gömülmüş vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıda. Böyle terbiyesizlik olmaz. Muhtar olarak da vatandaş olarak da çok rahatsızım. Artık çözüm istiyorum, büyüklerimiz önlem alsın. Şu an kazılan mezar dedemin dayısı Yaşar Yücel’in mezarı. Kemikler dışarıda. Adamı yakaladığımızda, Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun? dedim. O da bana, Kemiklerini çalmadık, duruyor’ dedi. Dalga geçer gibi. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten" şeklinde konuştu.

Öte yandan, definecilerin talan ettiği mezarlık ve çevresi dron kamerasıyla havadan da görüntülendi. Görüntülerde mezarlığın metrelerce kazılarak kemiklerin ortalığa çıktığı ve sağa sola savrulduğu görüldü. Çalışma yapan definecilerin etrafta bıraktığı eldiven ve define kazmaya yarayan eşyalar da görüntülendi.

