Mezarlıkta kardeş vahşeti! Biri öldü, diğeri kayıplara karıştı
İstanbul Taşoluk Mezarlığı'nda iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan kardeş hayatını kaybederken diğeri ise kayıplara karıştı.
Gece saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mezarlığı'nın önünde iddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
SİLAHLA ÖLDÜRDÜ
Bu sırada Berat G., ağabeyi Murat G.'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan Murat G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HER YERDE ARANIYOR
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da toplayarak delil çalışması yaptı. Kardeşler arasındaki husumetin nedenine ilişkin soruşturma sürerken, firari şüpheli Berat G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
