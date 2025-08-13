Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mezarlıkta kardeş vahşeti! Biri öldü, diğeri kayıplara karıştı

Mezarlıkta kardeş vahşeti! Biri öldü, diğeri kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mezarlıkta kardeş vahşeti! Biri öldü, diğeri kayıplara karıştı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Taşoluk Mezarlığı'nda iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan kardeş hayatını kaybederken diğeri ise kayıplara karıştı.

Gece saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mezarlığı'nın önünde iddiaya göre, kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Bu sırada Berat G., ağabeyi Murat G.'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan Murat G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mezarlıkta kardeş vahşeti! Biri öldü, diğeri kayıplara karıştı - 1. Resim

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da toplayarak delil çalışması yaptı. Kardeşler arasındaki husumetin nedenine ilişkin soruşturma sürerken, firari şüpheli Berat G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kişi başı 1500 euro ödediler! Hevesleri kursaklarında kaldı - 3. SayfaKişi başı 1500 euro ödediler! Şoku yaşadılarŞarampole uçan araç hurdaya döndü! Öğretmen hayatını kaybetti - 3. SayfaŞarampole uçan araç hurdaya döndü!1 gün sonra düğünü vardı! Feci kazada hayatını kaybetti - 3. SayfaFeci kazada öldü, sürücüye verilen ceza kahrettiMiras için yeğenini acımasızca darbetmişti! Dayının savunması "pes" dedirtti - 3. SayfaMiras yüzünden yeğenini darbetti! İfadesi şaşırttıTır tünele sıkıştı! Taş Yolu ulaşıma kapandı - 3. SayfaTır tünele sıkıştı! Taş Yolu ulaşıma kapandıSakarya'da feci kaza! Karşıya geçmeye çalışan kadına araç çarptı... Üzerinden başka araçlar da geçti - 3. SayfaÜzerinden çok sayıda araç geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...