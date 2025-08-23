Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan tuhaf video olay oldu! Çocuklar ahırda çekmiş

Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan tuhaf video olay oldu! Çocuklar ahırda çekmiş

Narin Güran cinayetinde, şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda köydeki çocukların ahırda oynadığı video ortaya çıktı. Nevzat'ın ahırının oyun alanına dönüşmesi dikkat çekerken Bahtiyar'ın avukatı, "Videonun çekildiği yer sabit değil, belli değil. Köydeki bizim ahır ya da eski ev de olabilir" yorumunu yaptı.

İnfiale neden olan Narin Güran cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti. Olayla ilgili Narin'in davasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Serbestiyet'te yer alan habere göre; olayın ardından tartışmalar sürerken, Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çekildiği öğrenilen yeni bir video ortaya çıktı.

Görüntülerde, köydeki çocukların Bahtiyar'a ait ahırda oynadığı görülüyor. Avukat Mustafa Demir, "Video, ahırın çocukların oyun alanına dönüştüğünü gösteriyor. Ayrıca görüntünün Nevzat'ın telefonundan çıkmış olması kritik bir detay" dedi.

"GİZLİ VE SERİN YER" ORASI MI?

Soruşturmanın ilk aşamalarında Narin'in arkadaşlarına "Benim gizli ve serin bir yerim var" dediği öne sürülmüştü. Avukat Demir, bu sözlerin ahırla bağlantılı olabileceğini belirterek, "Narin patikayı tek başına çıkamazdı. Nevzat tarafından ahıra yönlendirilmiş olması ihtimallerden biri. Video, bu senaryoyu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

BAHTİYAR'IN AVUKATI: YER NE SABİT NE BELLİ

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ise video hakkında şu ifadeleri kullandı: 

"Neymiş Nevzat'ın telefonundan ahırda çocukların oynadığı video çıkmış! Eeeeee ne olmuş? Cevap bile vermeye değmez!

Bu arada videonun çekildiği yer sabit değil, belli değil. Köydeki bizim ahır ya da eski ev de olabilir. Bu kızlar da Nevzat'ın akrabaları olabilir!"

