Yürek hoplatan anlar! 2 metrelik yılanla dost oldu, 'kanka' deyip boynuna doladı

Yürek hoplatan anlar! 2 metrelik yılanla dost oldu, ‘kanka’ deyip boynuna doladı

Sivas’ta yaşayan Rüştü Kiriş, marketin deposunda bulduğu yaklaşık 2 metrelik yılanı büyük bir soğukkanlılıkla yakaladı. "Kanka" diyerek hitap ettiği yılanı eline alıp boynuna dolayan Kiriş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sivas'ta esnaflık yapan 50 yaşındaki Rüştü Kiriş, bir marketin deposunda yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. 

CESARETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Önce bir fırça yardımıyla yılanın kafasını sabitleyen Kiriş, sonra yılanı eline alarak kendi dükkânına getirdi. Hayvanı korkusuzca boynuna dolayan Kiriş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kiriş, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Yılanı ise doğal yaşam alanına bırakan Kiriş, cesareti ile takdir topladı.

ÖNCE OYUN OYNAYIP SONRA BOYNUNA ASMIŞ

Yılanı eline aldıktan sonra tüylerinin diken diken olduğunu ifade eden Kiriş, "Arkadaşımın dükkânını deposuna yılan girdiğini öğrendim. Dükkâna gittiğimde yılanı paletin dibinde gördüm, fırça ile kafasına bastırıp zarar vermeden yakaladım. Yılanla biraz oyun oynadım. Yılanı ne kadar da boynuma alıp gezdirsem de vücut ısısı çok düşüktü. Elime aldım oynadım ancak tüylerim diken diken oldu. Yılanı yakaladıktan sonra bunu eğlenceye dönüştürdüm. Boynuma astım, kendi iş yerime getirip çocuklarıma gösterdim ve daha sonra da doğal yaşam alanına bıraktım. Uzunluğu yaklaşık 2 metre kadardı. Doğal ortamına bırakmak için yere bıraktığımda boyu daha da uzamış gibi oldu. Yılan ile olan videolarımı sosyal medyada paylaştım oradan da görenler cesaretimden dolayı bana teşekkür ettiler, zarar vermeden doğaya bıraktığımız için çok olumlu mesajlar yazdılar. Daha önce yanlışlıkla araba ile üzerimden geçtiğim bir yılanı elime almıştım. Yaralı yılanı elime aldıktan sonra bende böylesi bir cesaret oluştu" dedi.

