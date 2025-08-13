Oyuncak tren tünelinden zehirli yılan fırladı! Aileler şoke oldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir evde sıradışı bir olay yaşandı. Bir aile, evin içinde yer alan oyuncak tren setinin rayları üzerindeki tünelde canlı bir yılan buldu. İlk başta plastik bir dekoratif obje zannedilen yılanın, zehirli bir kahverengi ağaç yılanı olduğu ortaya çıktı.

RAYLARIN ARASINDA UYURKEN YAKALANDI

Sunshine Coast Snake Catchers adlı yılan yakalama ekibinden Stuart McKenzie, olay yerine çağrıldı. McKenzie, yılanın tren tünelinde kıvrılıp adeta şekerleme yaptığını ve “sağlıklı, oldukça büyük” bir tür olduğunu açıkladı. Yılan, raylar üzerinden dikkatlice alınarak doğal ortamına bırakıldı.

İlgili Haber Akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki bebek yılanı ısırarak öldürdü

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olayın görüntüleri McKenzie tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yılanın raylar üzerinden dikkatlice çıkarıldığı anlara ait video binlerce kez izlendi. Videoda McKenzie'nin, yılanı ağaca salmadan önce söylediği söz dikkat çekti:

"Ait olduğun ağaca geri dön, model tren setinden uzak dur."

Kullanıcılar görüntülere hem şaşkınlık hem de hayranlıkla yorum yaptı. “Bu kadar sakin olamazdım” diyenlerden, “Benim tren setim olsa ertesi gün yakardım” yazanlara kadar pek çok paylaşım yapıldı.

Uzmanlar, sıcak havalarda yılanların serin ve karanlık yerlere yöneldiğini hatırlattı. Özellikle oyuncak kutuları, bahçe dekorasyonları ve ev içi süslemelerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Raylar, tüneller, küçük geçitler gibi alanların yılanlar için “gizlenme noktası” olabileceğine dikkat çekiliyor.

ZEHİRLİ AMA ÖLÜMCÜL DEĞİL

Kahverengi ağaç yılanları zehirli olsa da genellikle yetişkin insanlar için ölümcül tehlike oluşturmaz. Yine de temastan kaçınılması, uzman yardımı alınması öneriliyor.

McKenzie, “Bu tür olaylar nadir ama mümkün. Evinizdeki her boşluğu dikkatle gözden geçirin” uyarısında bulundu.