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Akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki bebek yılanı ısırarak öldürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki bebek yılanı ısırarak öldürdü
Hindistan, Bihar, Yılan, Kobra, Bebek, Isırık, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 2 yaşındaki bir bebek, ellerine dolanan kobra yılanını ısırarak öldürdü. Olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. 

İlginç olay, Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşandı. Govinda isimli iki yaşındaki bir çocuk, evinin önünde oyun oynarken yaklaşık bir buçuk metrelik bir yılan, çocuğa doğru yaklaştı. Kendisine yaklaşan yılanı fark eden bebek, küçük bir tuğla parçasını yılana doğru fırlattı ancak yılan karşı bir hamle yaparak çocuğun kollarına sarıldı. 

YILANIN KAFASINI ISIRDI

2 yaşındaki çocuk beklenmeyen bir hamleyle yılanın kafasını ısırdı ve oracıkta öldürdü. 
Independent’ın haberine göre, "Çocuğun büyükannesi "Yılanı gören herkes ona doğru koştu, ama o sırada Govinda çoktan yılanı ısırmış ve oracıkta öldürmüştü" dedi.

Akıllara durgunluk veren olay! 2 yaşındaki bebek yılanı ısırarak öldürdü - 1. Resim

Yılan tarafından ısırılan çocuk kısa süre içinde bilincini kaybederek yere yığıldı. Acil hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. 
Hastane müdürü Duvakant Mishra, Indian Express'e yaptığı açıklamada, zehrin etkisinin hafif olduğunu, bu sebeple çocuğu sadece bayılttığını ancak ölümcül olmadığını bildirdi.

ZAMANINDA YAPILAN MÜDAHALE HAYATINI KURTARDI 

Doktor Saurabh Kumar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zamanında yapılan tedavi Govinda'nın hayatını kurtardı" dedi.

Açıklamalarına devam eden Dr. Kumar, "Çocuğun durumu şu anda stabil ve tedavisi doktorların gözetiminde uygulanıyor. "şeklinde konuştu. Yerel haberlere göre Govinda'nın hastanede yakından takip edildiği ve herhangi bir semptom göstermesi halinde zehirlenme tedavisine başlanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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