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ABD'de anne dehşeti! Evlat edindiği oğluna kabusu yaşattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD&#039;de anne dehşeti! Evlat edindiği oğluna kabusu yaşattı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de yaşayan 54 yaşındaki Catiga Wren Arnett, evlat edindiği engelli oğlunu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 

Dehşete düşüren olay ABD’nin Missouri eyaletine yakın bir bölgede yaşandı. Elde edilen bilgilere göre Missouri  polisi, Arnett’in evlat edindiği oğlunun korkunç koşullarda yaşadığına dair bir ihbar aldı. 

YERDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, engelli çocuğu yerde yatarken buldu. Daily Mail’in haberine göre çocuğun altına yetişkin bezi bağlanmıştı. Yetkililer, kolostomi torbası girişi olduğunu ancak "torbanın takılmadığını" söyledi.

ABD'de anne dehşeti! Evlat edindiği oğluna kabusu yaşattı - 1. Resim

UZUN SÜREDİR İDRAR YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun kireçli kalıntılarla kaplı bir katateri olduğunu bildiren sağlık ekipleri, engelli çocuğun uzun süredir idrar yapmadığını vurguladı. Talihsiz çocuk, evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Arnett ise gözaltına alındı.

Olaya ilişkin başlatılan incelemelerde, istismarın 1 Ocak ile 7 Mart arasında gerçekleştiği tespit edildi. Çocuğun yaşı yasal dosyalarda belirtilmezken 'zihinsel yaşının 10 yaşındaki bir çocuğunki kadar olduğu' ifade edildi.

10 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul eden Arnett,  13 Ağustos'ta kefalet duruşması için mahkemeye çıkacak. 
Anne, daha önce 2022'de, başkalarının sağlık ve güvenliği için risk oluşturan bir suçlamayı kabul etmişti. Eşi Steve ise Nisan 2023'te bir çocuğu boğarak ve tekmeleyerek öldürmekten tutuklanmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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