Bebek başına yılda 16.500 TL! Çin’de ailelere nakit yağmuru başlıyor!

Ülkede doğan her çocuk için, üç yaşına kadar yılda 500 dolar (yaklaşık 16.500 TL) doğrudan nakit desteği verilecek.

20 MİLYONDAN FAZLA AİLE YARARLANACAK

Devlet haber ajansı Xinhua’nın Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan aktardığı bilgiye göre, yeni doğan çocuklar için verilecek bu sübvansiyondan her yıl 20 milyondan fazla ailenin yararlanması bekleniyor. Ödemeler Ocak 2025’ten itibaren başlayacak. Ayrıca 2022 ile 2024 arasında doğan çocuklara da kısmi yardım yapılacak.

Bir sağlık komisyonu yetkilisi, "nakit sübvansiyonların doğrudan dağıtımının çocuk yetiştirmenin mali yükünü hafifletmeye yardımcı olabileceğini" ve "genç çiftlerin doğurganlık konusundaki endişelerini azaltabileceğini" kaydetti.

"KÜRESEL EĞİLİMLERLE UYUMLU"

Çin Mali Bilimler Akademisi'nden araştırmacı Zhu Kun, ödemelerin küresel standartlarla karşılaştırıldığında GSYH’nin %2,4 ila %7,2’si arasında bir orana denk geldiğini ifade etti. Xinhua, ödemelerin her ilde farklı programlarla uygulanacağını ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda olacağını aktardı.

EKONOMİK KALKINMA VE DEMOGRAFİK KRİZE CEVAP

Uzmanlar, bu adımın yalnızca demografik krize değil, aynı zamanda zayıf iç tüketimi canlandırma çabalarının da bir parçası olduğunu belirtiyor. Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %5,2 oranında reel büyüme kaydederken, fiyatlardaki düşüş nedeniyle nominal büyüme %3,9'da kaldı.

Capital Economics’ten Çin ekonomisti Zichun Huang, "Bu meblağlar kısa vadede doğum oranı ya da tüketimi büyük ölçüde etkilemeyebilir ancak doğrudan mali destek açısından önemli bir dönüm noktasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

DAHA ÖNCEKİ UYGULAMALARLA PARALELLİK TAŞIYOR

Yeni politika, Çin’in bazı bölgelerinde daha önce başlattığı pilot uygulamalarla paralellik taşıyor. Örneğin İç Moğolistan’ın başkenti Hohot’ta, ilk doğan çocuk için tek seferlik 10.000 RMB (yaklaşık 46.000 TL) ödeme ve yeni annelere günlük bir bardak süt desteği sunulmuştu.

Benzer doğurganlık teşvikleri Macaristan, Polonya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde de hayata geçirilmiş durumda.

DOĞUM ORANLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Çin, tek çocuk politikası sona ermesine rağmen, son üç yıldır art arda nüfus kaybı yaşandı.

2024 yılında doğum sayısı 9,5 milyon, ölüm sayısı ise 10,9 milyon olarak kayıtlara geçti.

Çin, azalan doğum oranlarına karşı dikkat çeken bir sosyal politika uygulamasını hayata geçiriyor.