Hindistan'ın nüfusu kaç? Hindistan nüfusu Çin’i solladı!

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattı. Pakistan sınırındaki son askeri gelişmelerin yanı sıra Hindistan’ın nüfus verileri yeniden gündeme geldi.

Güney Asya’nın dev ülkesi Hindistan, 2025 yılı itibarıyla dünya gündeminde adından yeniden söz ettirmeyi başardı. Hindistan’ın, Pakistan ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgelerindeki hedeflere askeri operasyon başlatmasının ardından Hindistan’ın askeri gücüyle birlikte nüfus sayısı merak konusu oldu.

HİNDİSTAN NÜFUSU KAÇ?

Hindistan’ın nüfusu 2025 itibarıyla 1 milyar 463 milyon seviyesine ulaştı. Bu sayıyla Hindistan, uzun yıllar boyunca en kalabalık ülke ünvanını elinde tutan Çin’i geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti. Dünya nüfusunun yaklaşık %17,78’ini tek başına oluşturan Hindistan, demografik açıdan da küresel dengeleri etkilemeye başladı.

HİNDİSTAN NEREDE? HARİTADAKİ YERİ

Hindistan, batıda Pakistan, doğuda Bangladeş ve Myanmar, kuzeyde Çin ve Nepal ile sınır komşusudur. Ayrıca kuzeydoğusunda Bhutan, güneyinde ise Hint Okyanusu bulunur. Bu jeopolitik konumu sayesinde Hindistan, hem Asya kıtasında hem de küresel arenada önemli bir ticaret ve strateji merkezine dönüşmüş durumda.

Ülkenin kuzeyi Himalaya Dağları’yla çevriliyken, güneyi Hint Okyanusu’na açılıyor. Batısında Arap Denizi, doğusunda Bengal Körfezi bulunuyor. Bu doğal sınırlar, Hindistan’ın ticaret yolları, savunma stratejisi ve enerji kaynakları açısından büyük avantaj sağlamasına imkan tanıyor.

HİNDİSTAN’IN ASKERİ GÜCÜ

Nüfusunun büyüklüğüyle dikkat çeken Hindistan, askeri kapasitesiyle dünya sıralamalarında üst basamaklarda yer alıyor. Global Firepower Endeksi’ne göre Hindistan, 2025 itibarıyla 145 ülke arasında 4. sırada yer alıyor. Bu durum, Hindistan’ın sadece sayısal değil, stratejik ve teknolojik olarak da güçlü bir savunma sistemi kurduğunu gösteriyor.

HİNDİSTAN PAKİSTAN SAVAŞI SON DURUM

Hindistan’ın Pakistan’a bağlı Azad Keşmir bölgelerine düzenlediği askeri operasyonda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hindistan ordusu, bölgede yer alan hedeflere yönelik operasyonların “askeri tesisler” dışında gerçekleştiğini ifade etti.