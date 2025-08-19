Burdur'da sıra dışı operasyon: 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Burdur'da bir operasyonda 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON LİRA

Operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.