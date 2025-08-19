Burdur'da sıra dışı operasyon: 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor
Burdur'da jandarma, sıra dışı bir operasyona imza attı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında bir adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 5 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON LİRA
Operasyonda, piyasa değeri 60 milyon lira olan 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
