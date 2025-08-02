Piknik için gittiler, belgesel gibi kaydettiler! Osmaniye'de yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Osmaniye’nin Karaçay deresine giden bir aile, derede yılanın balık avladığı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Balık avlayan yılan sudan çıkararak dışarı götürdü.
Olay, Osmaniye Karaçay vadisinde bulunan Karaçay deresinde meydana geldi. Suyun içinde bulunan yılan, dikkatle izlediği balığı tek hamlede avladı.
Bir süre ağzında balıkla suda süzülen yılan, daha balığı sudan çıkararak gözden kayboldu.
O anlar piknik için giden bir ailenin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ali Tüfekçi