Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 1,5 metrelik yılan çamaşır makinesine girdi! 'Yılanlara fısıldayan adam' cesaretiyle sınırları zorladı

1,5 metrelik yılan çamaşır makinesine girdi! 'Yılanlara fısıldayan adam' cesaretiyle sınırları zorladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1,5 metrelik yılan çamaşır makinesine girdi! &#039;Yılanlara fısıldayan adam&#039; cesaretiyle sınırları zorladı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, "Bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" diyerek, yılanı doğaya bıraktı.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle yılanlar; bahçelerde, yollarda hatta evlerde görülmeye başlandı. Hatay'ın Payas ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

1,5 metrelik yılan çamaşır makinesine girdi! 'Yılanlara fısıldayan adam' cesaretiyle sınırları zorladı - 1. Resim

"İNSANLARDAN UZAK DUR, YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRLER"

Haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, itfaiye ekiplerinden yılanı teslim alarak, insan yaşamından uzak bir noktada doğaya saldı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer, "Sevgili karayılan bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" diyerek, doğaya bıraktığı yılana nasihat verdi.

"ISIRMASI İNSANA ZARAR VERMEZ"

Karayılanların ekosistem için önemine değinen Başer, "Karayılan, insanlara tehdidi olmayan ve zehirsiz bir sürüngen. Kemirgenlerle beslenir, fareleri yer. Eğer karayılan bir eve gelmişse, o evde fare vardır ve onu yemeye gelmiştir. Onun kokusunu alır ve gelir. Yılanın gezdiği yere kemirgen yaklaşmaz, kemirgenlerin olduğu yere de yılan gelir. Isırır, agresiftir ama ısırması insana zarar vermezBeslendiği kemirgenlerden dolayı bakteri taşıyabilir" dedi.

1,5 metrelik yılan çamaşır makinesine girdi! 'Yılanlara fısıldayan adam' cesaretiyle sınırları zorladı - 2. Resim

"ZEHİRLİ YILANLARI YER"

'Yılancı Kemal' lakaplı Başer, "Karayılan, ekosistem için çok önemli bir canlı türüdür ve zehirli yılan olan engerek yılanlarını da yer. Bu bir fare avcısıdır, karayılanları öldürmeyelim, insanlara saldırmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hatayspor - Fenerbahçe hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler belli oldu!Çorum’da satırlı komşu kavgası! Yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çorum’da satırlı komşu kavgası! Yaralılar var - 3. SayfaÇorum’da satırlı komşu kavgası! Yaralılar varSivas'ta feci kaza: Otomobil hurdaya döndü - 3. SayfaSivas'ta feci kaza! Otomobil hurdaya döndüTuttuğu balık sonu oldu! 61 yaşındaki adam canından oldu - 3. SayfaTuttuğu balık sonu oldu! 61 yaşındaki adam canından olduArkadaş arkadaşa bunu yapar mı? Gece gözünü açar açmaz cama koştu... 35 yaşındaki adam ölümle cebelleşiyor - 3. SayfaGece gözünü açar açmaz cama koştu... Ölümle burun burunaDenizli Halit Tire'nin ölümünü konuşuyor: Evinin önünde öyle bir halde bulundu ki... - 3. SayfaHalit Tire vahşice öldürüldü! Detaylar kan dondurdu10 ilde çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 3. Sayfa10 ilde çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Sonraki Haber Yükleniyor...