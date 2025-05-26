1,5 metrelik yılan çamaşır makinesine girdi! 'Yılanlara fısıldayan adam' cesaretiyle sınırları zorladı

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak tanınan Kemal Başer, "Bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" diyerek, yılanı doğaya bıraktı.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle yılanlar; bahçelerde, yollarda hatta evlerde görülmeye başlandı. Hatay'ın Payas ilçesinde bir evdeki çamaşır makinesine giren 1,5 metre uzunluğundaki karayılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

"İNSANLARDAN UZAK DUR, YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRLER"

Haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, itfaiye ekiplerinden yılanı teslim alarak, insan yaşamından uzak bir noktada doğaya saldı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer, "Sevgili karayılan bir sonrakine ben olmayabilirim, insanlardan uzak dur. Yoksa seni öldürürler" diyerek, doğaya bıraktığı yılana nasihat verdi.

"ISIRMASI İNSANA ZARAR VERMEZ"

Karayılanların ekosistem için önemine değinen Başer, "Karayılan, insanlara tehdidi olmayan ve zehirsiz bir sürüngen. Kemirgenlerle beslenir, fareleri yer. Eğer karayılan bir eve gelmişse, o evde fare vardır ve onu yemeye gelmiştir. Onun kokusunu alır ve gelir. Yılanın gezdiği yere kemirgen yaklaşmaz, kemirgenlerin olduğu yere de yılan gelir. Isırır, agresiftir ama ısırması insana zarar vermezBeslendiği kemirgenlerden dolayı bakteri taşıyabilir" dedi.

"ZEHİRLİ YILANLARI YER"

'Yılancı Kemal' lakaplı Başer, "Karayılan, ekosistem için çok önemli bir canlı türüdür ve zehirli yılan olan engerek yılanlarını da yer. Bu bir fare avcısıdır, karayılanları öldürmeyelim, insanlara saldırmaz" ifadelerini kullandı.