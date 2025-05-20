Fenomen ayrancı Yılancı Osman'a bir şok daha! Resimlerini asarak ifşa etti

Adana otogarında ayran ve çiğ köfte videolarıyla sosyal medyada fenomen olan ve 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan, dolandırıldığını iddia etti. Tezgahına zabıta tarafından el konulan ve daha sonra "Sana işgaliye belgesi alacağım" diyen bir şahıs tarafından 50 bin lira dolandırıldığını öne süren Osman Aslan, kendisini dolandırdığını söylediği kişinin fotoğrafını otogarın her yerine astı.

Sosyal medyada 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Adana Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından geçen aralık ayında el konulmuştu. Tezgahına el konulan Osman Aslan, olaydan bir süre sonra N.A. ile tanıştı. N.A. iddiaya göre "Sana işgaliye belgesi alacağım" diyerek Osman Aslan'dan 50 bin lira aldı.

DOLANDIRILINCA İLAN YAPTIRDI

Aradan geçen 2 ayda belgeyi alamayan Osman Aslan, bunun üzerine otogarda birçok noktaya N.A.'nın fotoğrafını astı. Fotoğrafta "Ben faizciyim, emeklilere, belediye çalışanlarına muvafakat karşılığı yüzde 25 faiz ile para veriyorum, ispiyoncuyum, hırsızım" ifadeleri yer aldı.

İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Olayla ilgili konuşan Aslan, 50 bin liralık mağduriyeti olduğunu belirterek şunları söyledi:

"4 ay önce esnaflar beni şikayet etti ve daha sonra zabıta ekipleri benim tezgahımı kaldırdı. Sonra bir kişi benden ayran içti ve çok beğendiğini söyledi. 'Sana işgaliyeyi ben alırım' dedi. 3 gün sonra tekrar geldi. 'Senin işini ben çözüyorum' diyerek 50 bin lira aldı. Ancak bir türlü benim belgem gelmedi. Beni bu şahıs dolandırdı"

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsın fotoğrafını otogara astığını ve herkese onu rezil edeceğini belirten Aslan, "Bana sürekli 'sabret' dedi. Bir araştırma yaptım ki adam bir numaralı faizciymiş. Bu adam emeklilerin kanını sömürmüş. Beni 50 bin lira dolandırdı. Hakkımı asla helal etmiyorum. Öteki dünyada da iki elim yakasında olsun" dedi.