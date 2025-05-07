Yasadışı egzotik hayvan ticaretinde yok yok! Zehirli yılanlar, nadir görülen geckolar...

Bursa’da egzotik hayvan ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Boa yılanı, Hognose cinsi yavru yılanlar ve 32 African Gecko ele geçirildi.

Bursa’da, egzotik hayvan ticaretine yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

YASAK TİCARET GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Merkez Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda 3 metre uzunluğunda, yaklaşık 10-11 yaşlarında bir adet yetişkin boa yılanı, 7 adet Hognose (domuz burunlu) cinsi yavru yılan, Mudanya ilçesinde ise 16 yetişkin, 10 adet yavru ve 6 adet yumurta olmak üzere toplam 32 bireyden oluşan African Gecko (Afrika Gekosu) türü kertenkele ele geçirildi.

Söz konusu türler, uygun hayat şartları sağlanmak üzere Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yediemin olarak teslim edilmek üzere sevk edildi.

Olayla ilgili gerekli idari işlemler başlatılarak şahıslara 472 bin TL para cezası uygulandı