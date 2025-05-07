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CHP'li belediyede çöp yığınları dağ gibi oldu, vatandaş isyan etti! "Turistler şaşkınlıkla bakıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP'li İzmir Konak Belediyesi'nde, belediye ile DİSK Genel-İş 5 Nolu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler greve giderek iş bıraktı. İş bırakma sonucu sokaklarda oluşan çöp yığınları ise vatandaşları isyan ettirdi.

İzmir'in CHP'li Konak Belediyesine bağlı Merbel AŞ ile DİSK'e bağlı Genel İş 5 Nolu Şube arasında 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

CHP'li belediyede çöp yığınları dağ gibi oldu, vatandaş isyan etti!

İŞÇİLER GREVE GİTTİ, ÇÖPLER SOKAKLARA TAŞTI

Bunun üzerine greve giden işçiler, iş bırakma kararı aldı. Kararın ardından ilçedeki cadde, sokak ve yollarda çöp yığınları oluştu.

Kentin uğrak turistik alanlarından tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın farklı noktalarında ise çöp birikintileri olduğu görüldü.

CHP'li belediyede çöp yığınları dağ gibi oldu, vatandaş isyan etti!

ESNAF VE VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Esnaf Emre Sarıçağıl, çok sayıda turistin çarşıya geldiğini ve biriken çöpleri gördüğünü söyledi.

Çöplerin kötü bir durumu oluşturduğunu ifade eden Sarıçağıl, "Çöplerimizin temizlenmesi için hizmet istiyoruz ve başka bir şey değil. İzmir maalesef köy ve köy olmaya devam edecektir. Bir an önce bu durumun bitmesini ve çöplerin temizlenmesini istiyoruz. Turistler şaşkınlıkla çöplere bakıyor" dedi.

Mağaza çalışanı Sedat Özdemir ise çöplerin temizlenmemesinin esnafın mağdur oluşturduğunu dile getirerek, "Belediye ve işçiler arasında inşallah anlaşmaya varılır. İşçiler ve bizlerin mağdur olmasını istemiyoruz. Burası çarşının ana arteri ve turistler buradan çarşıya giriş yapıyor. Bu durum onları etkiliyor ve bu durum Avrupa'da konuşulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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