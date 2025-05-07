Emekli polisin katilleri ağır ceza mahkemesinde! "Keşke ben ölseydim"

Bağcılar’da emekli polis Avşin Altundaş’ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan iki sanığın davası ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 36 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle başladı. Sanıklar suçu reddederken, mahkeme tutukluluklarının devamına karar verip duruşmayı erteledi.

İstanbul Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altundaş'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Avşin Altundaş'ın eşi Duygu Altundaş ile taraf avukatları da hazır bulundu.

KENDİSİNİ İHBAR ETMELERİNDEN KORKMUŞ

Tutuklu sanık Ekrem Erik savunmasında, olay günü sanık Fikret Tunç ile taksiyle bir alana gidip piknik yaptıklarını anlattı.

Kız arkadaşının arayarak kendisine "Bu saatte dışarda mısın?" demesi üzerine kavga ettiklerini öne süren sanık Erik, "Ben taksiden indim. O sırada konuşurken taksiden çok uzaklaşmışım. Bir baktım arabanın içinden ses geliyor. Ben de korku içinde ne yapacağımı bilemedim. Belimde silah vardı elime aldım. Sesin geldiği taksiye baktım arka tarafta birisi yan yatmış vaziyetteydi. Benden saklanıyor sandım. Ondan telefonunu rica ettim ve bana kendi rızasıyla verdi" ifadelerini kullandı.

Aranması olduğu için kendisini ihbar edeceklerinden korktuğunu iddia eden sanık Erik, "Giderken de silah sesi duydum, öleceğimi düşündüm. O panikle 2 el hedef almaksızın ateş edip uzaklaştım. Telefonumun olay yerinde düştüğünü sanarak başka taksiyle geri döndüm. Olay yerinde polisler vardı. Bana belli olmayan şahıslar çok defa silahlı saldırı düzenledi. Benim husumetlilerim vardı. Korktum. Maktulle bir husumetim yoktu. Keşke ben ölseydim." savunmasını yaptı.

"1 YILDIR MEZAR TAŞINA GİDİYORUZ"

Diğer tutuklu sanık Fikret Tunç da olayı tam hatırlamadığını savunarak, olayın kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini öne sürdü.

Maktul Avşin Altundaş'ın eşi müşteki Duygu Altundaş, "Bunlara her şey öğretilmiş. Bu kişilerden şikayetçiyim. Çocuklarımla 1 yıldır mezar taşına gidiyoruz. Eşim 21 yıl bu pisliklerle uğraştı. Keşke siz ölseydiniz." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Haziran 2024'te Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Dilmenler Caddesi 2535 Sokak'ta, özel bir firmada güvenlik müdürü olarak çalışmaya başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş'ın, 2 arkadaşıyla birlikte hırsızlık olaylarına karşı tedbir amacıyla park halindeki araçta beklerken saldırıya uğradıkları belirtiliyor.

İddianamede, saldırıda göğsünden vurulan Altuntaş'ın hayatını kaybettiği, sanıkların ise taksiyle kaçtığı aktarılıyor.

Sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç'un taksiyle olay yerine gittikleri belirtilen iddianamede, sanıklardan Erik'in, Altuntaş'ın bulunduğu aracın yanına gidip, cep telefonlarını şifreleriyle birlikte teslim etmelerini istediği ifade ediliyor.

İddianamede, telefonları alan sanık Erik'in, "Yurt dışından sizi vurmak için talimat aldım ama bana dua edin, sizi vurmuyorum. Arkamdan gelirseniz ateş ederim." dediği anlatılıyor.

Sanıkların olay yerinden uzaklaşması üzerine Avşin Altuntaş'ın peşlerinden giderek telefonlarını geri isteyip havaya bir el ateş ettiği aktarılan iddianamede, sanık Erik'in de Altuntaş'a 2 el ateş ederek hayatını kaybetmesine neden olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç'un, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanıklar hakkında ayrıca, "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silaha kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya "gece vakti silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.