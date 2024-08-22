Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 26 yıl sonra bir ilk! Yer Sivas: Dev yılan görenleri ürküttü

26 yıl sonra bir ilk! Yer Sivas: Dev yılan görenleri ürküttü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Gürün ilçesi Dürmepınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan görenleri korkuttu. Yılanı gören kardeşler en son böyle bir yılanın köylerinde 26 yıl önce görüldüğünü söyledi.

En son 1998 yılında Sivas'ta görülen dev yılan yeniden ortaya çıktı. O anlar büyük paniğe neden oldu.

SÜRÜYE YAKLAŞINCA…

Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

EN SON 1998 YILINDA DEDELERİ GÖRMÜŞ

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlattı. 

Açıklamalarında ise “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştular.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hırsızlık yapmak için girdiği evde kitap okurken yakalandıTürkiye’ye Uçuşunuzu AJet’le Fırsata Çevirin!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu! YÖK Başkanı Özvar: İkinci bir fırsat olacak - GündemYKS ek yerleştirme tarihleri belli olduAntalya'da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - Gündem4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı'Maymun Çiçeği aşısı' sözleri dikkat çekmişti... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a suç duyurusu - GündemÜnlü profesöre suç duyurusu!Görüntüler infiale neden oldu! Manisa'da sokak ortasında acımasızca dövülen kadın ilk kez konuştu - GündemSokakta acımasızca dövülen kadın ilk kez konuştuUzmanlardan korkutan uyarı: 60 ton bekledi 6 ton çıktı! - GündemUzmanlardan korkutan uyarı!Fıstık tesisinde dehşet! Eşini ve çalışanını katletti - GündemFıstık tesisinde dehşet! Eşini ve çalışanını katletti
Sonraki Haber Yükleniyor...