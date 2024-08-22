26 yıl sonra bir ilk! Yer Sivas: Dev yılan görenleri ürküttü

Sivas’ın Gürün ilçesi Dürmepınar köyü kırsalında ortaya çıkan yaklaşık 5 metre uzunluğundaki yılan görenleri korkuttu. Yılanı gören kardeşler en son böyle bir yılanın köylerinde 26 yıl önce görüldüğünü söyledi.

En son 1998 yılında Sivas'ta görülen dev yılan yeniden ortaya çıktı. O anlar büyük paniğe neden oldu.

SÜRÜYE YAKLAŞINCA…

Gürün ilçesine bağlı Dürmepınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Yunus Ardıç, kardeşiyle birlikte merada sürüsünü otlatırken dev bir yılanla karşılaştı. Yılanın sürüye yaklaştığını gören iki kardeş önce panikle geri çekildi. Ardıç kardeşler, ardından yılanın hareketsiz beklemesi üzerine telefonla yılanı görüntüledi.

EN SON 1998 YILINDA DEDELERİ GÖRMÜŞ

Yunus Ardıç, benzer büyüklükteki bir yılanın köylerinde en son 1998 yılında dedeleri tarafından görüldüğünü anlattı.

Açıklamalarında ise “Kardeşimle sürü yayarken yılanı gördük. Hayvanlara saldıracaktı. Korkup geri kaçtık. Sonra hareketsiz olduğunu fark edince görüntü aldım. En son 1998 yılında dedelerimiz burada bu büyüklükte bir yılan görmüş” şeklinde konuştular.