Ülke bu bebeği konuşuyor! Oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 1 yaşındaki bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırdı. Yetkililer yılanın öldüğünü, bebeğin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, eyaletin Rajauli bölgesinde 1 yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oyun oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yılanın öldüğünü belirten aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık yetkilileri bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

İLK VAKA DEĞİL

Hindistan'ın Bihar eyaletinde temmuzda, zehirli yılan tarafından ısırılan bir kişi bu duruma öfkelenmiş ve yakaladığı sürüngeni 2 kez ısırarak öldürmüştü.