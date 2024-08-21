Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etmişti! TBMM'den cevap geldi

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunmuştu. TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, başvurunuz hakkında yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır" denildi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde hakkındaki iddialar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

"NAMUSUMU YOLDA BULMADIM"

Soylu 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Konuyla ilgili konuşan Soylu, "Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım. Bu açık bir dilekçe açık bir başvuru. Zamanı yok. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek. Biz namusumuzu yolda bulmadık" ifadelerini kulandı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILACAK MI?

Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması gündemdeyken beklenen açıklama geldi. Soylu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talebine TBMM Başkanlığı’ndan verilen cevapta şu ifadeler yer aldı:

"Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer verilen Anayasa ve İçtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Başkanlığımıza hakkınızda herhangi bir tezkere ulaşmamıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, başvurunuz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır"