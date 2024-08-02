Dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e başvuran Süleyman Soylu'dan ilk açıklama 

Hakkındaki iddialar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığı'na başvuru yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu, "Biz namusumuzu yolda bulmadık" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde hakkındaki iddialar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceğini söylemişti. Soylu beklenen hamleyi yaptı.

26 TEMMUZ'DA BAŞVURU YAPTI

Soylu'nun 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istediği öğrenildi. Bu gelişme sonrası ne diyeceği merak edilen Soylu'dan ilk açıklama geldi.

"KARNIMDAN HİÇ KONUŞMADIM"

Süleyman Soylu dokunulmazlığını kaldırılmasının istemesi ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Soylu, "Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım. Bu açık bir dilekçe açık bir başvuru. Zamanı yok. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek. Biz namusumuzu yolda bulmadık" dedi.