Sokak köpekleri Ayhan Özçelik'i parçalayarak öldürmüştü! Gazetecinin skandal yorumuna tepki yağdı

İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan zihinsel engelli Ayhan Özçelik feci şekilde hayatını kaybetti. Özçelik'in ölümü büyük infiale neden olurken, Tele 1'de gazeteci olduğu öğrenilen Özge Kar Odabaş'ın "Fatih gibi yobaz ve leş insan dolu bir ilçede zaten sağ çıkan dua etmeli." şeklindeki mesajı tepki çekti.

Önceki gün saat 04.40 sıralarında İstanbul’un Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi’nde Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik'in ölümüyle ilgili mide bulandıran yorumlar yapıldı. İşte detaylar.

Fatih'te köpeklerin saldırısında boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Özçelik, kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayhan Özçelik’in ağabeyi Burhan Özçelik, polise verdiği ifadede kardeşinin zihinsel engelli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'ndeki kız kardeşini ara ara ziyaret ettiğini, muhtemelen eve dönerken olayın yaşanmış olduğunu söyledi.

Olay büyük infiale neden olurken Özçelik'in hayatını kaybettiği alanda, Fatih Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sahipsiz köpekleri yakalama çalışması gerçekleştiren ekipler, 3 sokak köpeğini Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

Özçelik'in başıboş sokak köpek saldırısı ile hayatını kaybetmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Konuyla ilgili birçok yorum yapılırken Tele 1'de gazeteci olduğu öğrenilen Özge Kar Odabaş'ın bir yorumu tepki çekti.

Odabaş, X hesabından "Fatih gibi yobaz ve leş insan dolu bir ilçede zaten sağ çıkan dua etmeli. Köpeklere laf etmeden önce insanlığa bak. Katliam dediğin anları doğrulayan hiçbir görüntü yok. Herkes bir yerinden bir şey uyduruyor ortaya atıyor, siz de havada kanıyorsunuz. Takipçi kasacağım diye..." mesajını paylaştı. Odabaş tepkilerin ardından hesabını korumalı yapıp, tweetini sildi.