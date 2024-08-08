Su içen çobanı dünyanın en zehirli yılanı soktu! Talihsiz adam böyle hayatta kaldı

Sivas’ta su içmek için çeşmenin yanına giden çoban Kamil Gündoğdu, dünyanın en zehirli türlerinden biri olan engerek yılanı saldırısına uğradı. İlk müdahaleyi kendi yapan Gündoğdu daha sonra hastanenin yolunu tuttu. Talihsiz adam geçirdiği iki ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Sivas’ın Divriği ilçesi Çiğdemli köyünde yaşayan ve çobanlık yapan Kamil Gündoğdu, oğlaklarını otlattığı sırada susadı. Su içmek için çeşmenin başına giden Gündoğdu, dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alan engerek yılanının saldırısına uğradı. Kolundan ısırılan Gündoğdu, hemen Divriği Hastanesine götürüldü.

HEMEN TEDAVİ UYGULANDI

Kolunda şişlik olan Gündoğdu, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi. Burada iki kez ameliyata alınan çobanın kolunun büyük bir kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı. Gündoğdu, yoğun tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı.

BİLİNCİ AÇIK, KOLU ŞİŞTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Öztemür "Divriği bölgesinde endemik olarak yaşamını sürdüren engerek yılanının ısırmasına maruz kalmış. Acil servise geldiğinde kolunda çok ciddi şişlikler vardı. Müdahale edildi ancak şişlikleri gerilemedi. Hastanın dolaşımında problem olmasından dolayı kolu boydan boya açılıp ameliyat edildi. Türkiye’de de zehirli yılanlar var. İnsanlarla çok fazla temas etmedikleri için zehirli yılan sokma vakalarıyla az karşılaşıyoruz. Divriği engereği, ölümcül olan yılan türlerinden birisi. İlk müdahaleyi kendilerinden ziyade sağlık personellerinin yapması ve bir an önce kişiyi hastaneye kaldırmak çok daha doğru bir karar olur" dedi.

PANZEHİR DE İŞE YARAMADI

Hastaya panzehir verildiğini aktaran Öztemür "Arkadaşlarımız takibini yaptı. Yılan anti serumları verildi ancak kan dolaşımı giderek kötüleşince ameliyata alındı. Hastamızın şu anki durumu iyi. 3 gün önce tekrar operasyon yapıldı. Her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz” diye konuştu.

BİRAZ KORKTUM AMA…

Yılanın ısırmasından dolayı kolunu iple bağlayarak ilk müdahaleyi yaptığını belirten Kamil Gündoğdu ise, şunları anlattı: "Köyümde oğlaklarımızı otlatırken susamıştım. Çeşmeden su içmeye gittim. Etrafı biraz otluydu. Eğildiğim esnada koluma saldırdı. Biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı. Kolumda şişlik oluştu .Eve biraz uzaktım. Kolumu iple bağladım ve eve gittim, sonrasında Divriği Devlet Hastanesine... Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edildim. İki haftadır buradayım, şu an kendimi iyi hissediyorum. Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyordu. Hayvanlar dayanamayıp ölüyordu."