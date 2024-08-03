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Haberler > Yaşam > Didik didik ettiler, her yerde aradılar! Ekiplerin 'yılan' uğraşı sonuçsuz kaldı

Didik didik ettiler, her yerde aradılar! Ekiplerin 'yılan' uğraşı sonuçsuz kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da otomobilin motoruna yılan girdiği ihbarını alan ekipler meraklı bakışlar arasında dakikalarca arama yaptı ancak uğraşları sonuçsuz kaldı.

Sakarya'nın Karası ilçesinde yaşayan vatandaşlar 'araca yılan girdi' ihbarında bulundu, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, dakikalarca araçta görüldüğü iddia edilen yılanı aradı. O esnada çevrede oluşan kalabalık ise çalışmaları pür dikkat izledi. Ekiplerin uğraşı sonuç vermedi, araçta yılan bulunamadı.

Olayı anlatan Gülderen Köprücü isimli vatandaş, “Araç sahibi siyah bir yılan gördüğünü söyledi. Biz de o esnada aracı kontrol ederken, kaputun altında yılanı gördük. Ama maalesef yakalayamadık ve durumu ekiplere bildirdik” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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