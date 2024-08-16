Hakkari'de ilginç olay! Çamaşır makinesinden yılan çıktı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Ağustos 2024 14:54 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Gazi Çetintaş adında bir vatandaş çamaşır makinesinde elbiseleri yıkadığı esnada makinenin içerisinde bir yılan olduğunu fark etti. Durum karşısında şaşıran adam o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.