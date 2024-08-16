Hakkari'de ilginç olay! Çamaşır makinesinden yılan çıktı
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hakkari’nin Derecik ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Gazi Çetintaş adında bir vatandaş çamaşır makinesinde elbiseleri yıkadığı esnada makinenin içerisinde bir yılan olduğunu fark etti. Durum karşısında şaşıran adam o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
İlginç olay Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. Eve giren bir yılan, çamaşır makinesinin içine girdi.
Çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra yılanı fark eden ev sahibi Gazi Çetintaş, olayı hayretle izledi. Yılanı görenler neye uğradığını şaşırdı.
Çetintaş o anları telefonla kayıt altına almayı ihmal etmedi.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı