Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Almanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor”

Almanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Almanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor”
Hatay, İskenderun, Otobüs, İyilik, Almanya, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, araçta unutulan ve içerisinde 103 bin lira bulunan poşeti bularak sahibine teslim etti. Paranın sahibi ise yıllar önce Almanya’da benzer bir olay yaşadığını belirterek, “Allah bu dürüst şoförden razı olsun. Demek ki yapılan iyilik bir şekilde insana geri dönüyor” ifadelerini kullandı.


Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne halk otobüsünü kullanan şoför Ümit Tosun, seferini tamamlayıp son durağa geldiğinde araç içinde yaptığı kontrol sırasında bir koltuk üzerinde poşet fark etti. 

OTOBÜSTE UNUTULAN POŞETTEN 103 BİN LİRA ÇIKTI

Poşeti açan Tosun, içinde yüklü miktarda para olduğunu görünce durumu hemen amirlerine bildirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu içinde 103 bin lira bulunan poşetin yolculardan Mehmet Karaman'a ait olduğunu belirledi. Karaman'a ulaşılarak poşet teslim edildi.

Almanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor” - 1. Resim

“İYİLİK BİR ŞEKİLDE İNSANA DÖNÜYOR”

Parasını teslim alırken duygulanan Mehmet Karaman, "Yıllar önce Almanya'da 700 mark para bulup sahibine ulaştırmıştım. Bugün benzer bir durumu kendim yaşadım. Allah bu dürüst şoförden razı olsun. Demek ki yapılan iyilik bir şekilde insana geri dönüyor" dedi.

Almanya’da yaptığı iyilik Türkiye’de karşılığını buldu! “Bir şekilde insana dönüyor” - 2. Resim

DÜRÜST ŞÖFÖRÜN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Dürüstlüğüyle takdir toplayan şoför Ümit Tosun ise "11.40 seferinde çalışıyordum. Bir yolcumuz İskenderun merkez Mursaloğlu durağında indi. Seyir halindeyken dikiz aynasından koltuk üzerinde bir poşet fark ettim. Kontrol ettiğimde içinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm. Hemen amirlerime durumu bildirdim. Ekiplerimizle birlikte poşetin sahibine ulaştık. Paranın miktarını teyit ettikten sonra tutanakla kendisine teslim ettik. İçinde 103 bin lira vardı. Ben sadece görevimi yaptım. Herkesin yapması gereken buydu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde günün sonuçları: 8 maçta 23 golAşk ve Gözyaşı final mi? 6. bölümde ekranlara veda edeceği iddia edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cudi Dağı'ndaki etnobotanik araştırmalarından Nuh'un Gemisi çıktı: Zeytin ağaçları en güçlü kanıtlardan biri! - YaşamCudi'deki zeytin araştırmasından Nuh'un Gemisi çıktıBaba sözü dinlemeyen evlatlar milyonlarca liradan oldular: Mirası çocuklarına değil köyüne bıraktı - YaşamMirası çocuklarına değil köyüne bıraktıSosyal medyadaki fotoğrafı başını yaktı! Hapis cezasına aile isyan etti - YaşamSosyal medyadaki fotoğrafı başını yaktı! Hapis cezasına aile isyan ettiDoğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu - YaşamDoğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurduHerkes 'boş iş' dedi, kimseye aldırmadı! 5 bin tanesini evinin odasında saklıyor - YaşamHerkes 'boş iş' dedi, kimseye aldırmadı! 5 bin tanesini evinin odasında saklıyorGündüz sokak temizleyip akşam mehter çalan belediye personeli: Osmanlı'dan gelen bir duygu, ağladığım günler olmuştur - YaşamGündüz sokak temizleyip akşam mehter çalan belediye
Sonraki Haber Yükleniyor...