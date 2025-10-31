Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adıyaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleriyle birlikte 10 öğrenci yaralandı.

Adıyaman'da okul servisiyle bir otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki okul servis minibüsü, Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu önünde M.E.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ve araçlardaki 10 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 4'ü sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi, diğerleri ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

