Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralı

İstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Arnavutköy, Kaza, Otomobil, Tır, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de bu sabah acı bir kaza yaşandı. Önünde seyreden tıra çarpan araçtaki aile yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan kadın hayatını kaybetti, eşi ve 3 yaşındaki kızı ise tedaviye alındı.

Kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, önünde seyreden  tıra  çarptı.

BİR AİLE DAĞILDI!

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şafak K. (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA VE KÜÇÜK KIZI TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan sürücü Gökhan K. ile 3 yaşındaki çocukları İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu soruşturmasında İrem Derici'den net açıklama: Alnım ana sütüm kadar akBursa su kesintisi listesi! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 cinayet işledi, 22 sene kaçtı! Kayseri'de şüphe üzerine yakalandı... - 3. Sayfa2 cinayet işledi, 22 sene kaçtı! Kayseri'de şüphe üzerine yakalandı...Serdar Öktem suikastı için 90 gün hazırlanmışlar! Talimat Daltonlar'dan, keşif Gündoğmuş'tan - 3. SayfaSerdar Öktem suikastı dosyası derinleşiyor!İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı, çok sayıda kişi yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da uyuşturucu operasyonu!Kuşadası'nda feci kaza! Yol temizleme aracına çarpan sürücü canından oldu - 3. SayfaKuşadası'nda feci kaza!Tahliye sözüyle ailelerden para aldı! Avukata suçüstü - 3. SayfaTahliye sözüyle ailelerden para aldı! Avukata suçüstüBatman'da iki grup arasında kavga: 1'i polis, 8 kişi yaralandı - 3. Sayfaİki grup arasında kavga: 1'i polis, 8 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...