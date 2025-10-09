İstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de bu sabah acı bir kaza yaşandı. Önünde seyreden tıra çarpan araçtaki aile yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan kadın hayatını kaybetti, eşi ve 3 yaşındaki kızı ise tedaviye alındı.
Kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, önünde seyreden tıra çarptı.
BİR AİLE DAĞILDI!
Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şafak K. (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BABA VE KÜÇÜK KIZI TEDAVİYE ALINDI
Kazada yaralanan sürücü Gökhan K. ile 3 yaşındaki çocukları İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş