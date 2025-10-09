İstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralı

Kaza, Arnavutköy Bolluca Yolu Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, önünde seyreden tıra çarptı.

BİR AİLE DAĞILDI!

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şafak K. (29), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABA VE KÜÇÜK KIZI TEDAVİYE ALINDI

Kazada yaralanan sürücü Gökhan K. ile 3 yaşındaki çocukları İ.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Baba ve kızın tedavisi devam ederken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.