Adana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma var

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Mustafa Başıbüyük idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bozgüney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Başıbüyük'ün eşi Dudu Başıbüyük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Mustafa Başıbüyük idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bozgüney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.

Adana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma var - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Başıbüyük ve araçta bulunan eşi Dudu Başıbüyük yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dudu Başıbüyük, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

