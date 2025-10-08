Adana'da kontrolden çıkan araç taklalar attı! Can kaybı ve yaralanma var
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Mustafa Başıbüyük idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bozgüney Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Başıbüyük ve araçta bulunan eşi Dudu Başıbüyük yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dudu Başıbüyük, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
