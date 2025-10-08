Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eğitim uçağı binaya çarpmıştı! 2 pilotun öldüğü kazada 'metal perde' detayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Bursa'da 2022 yılında bir eğitim uçağı binaya çarpmış, iki pilot hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3 kişi tutuklanırken şahıslar duruşmada, uçakta güneş ışığını engellemek amacıyla takılan metal bir perdenin kazada etkili olabileceğini söyledi.

25 Nisan 2022 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan tek motorlu eğitim uçağı, kısa süre sonra kontrolden çıkarak iki katlı bir binaya çarpmış, ardından sokak arasına düşerek yanmıştı.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Feci olayda eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K. hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"METAL PERDE PİLOTLARIN GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEMİŞ OLABİLİR"

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Duruşmada dinlenen bir teknisyen tanık, kazadan sonra kendisine, uçakta güneşten korunmak amacıyla metal perde takıldığının söylendiğini aktardı.

Sanıklardan Mustafa K., söz konusu perdenin kazaya neden olmuş olabileceğini iddia ederek, "Metal perde, kalkış sırasında düşüp pilotların görüşünü engellemiş olabilir" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bilirkişi raporunda, uçak işletmecisi ve pilotlar asli kusurlu, diğer sanıklar ise tali kusurlu bulundu. Raporda ayrıca uçağın bakım kayıtlarında eksiklikler olduğu, sigortasız uçuş yapıldığı ve motor performansında sorunlar bulunduğu belirtildi. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Amedspor'a bir hafta önce veda eden Mehmet Altıparmak'tan Bursaspor açıklaması
