Fabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik oldu

Fabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da mutfak ve banyo malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 işçiye müdahale edildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4'ü yoğun dumandan etkilendi.

Fabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik oldu - 1. Resim

MADDİ HASAR BÜYÜK!

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Fabrika yangında kül oldu! 4 işçi hastanelik oldu - 2. Resim

Öte yandan, fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

