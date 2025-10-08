Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyor
Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gözleri Karadeniz dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizi Eylül ayında yayın hayatına başlamıştır.
ATV'de yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi, çekim yerleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in eşsiz manzaralarını ekrana taşıyan dizide Halit Özgür Sarı ve Özgü Yağız başrolleri paylaşıyor.
Yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çeken Gözleri Karadeniz her Salı izleyicisiyle bir araya gelecek. Peki, Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? İşte tüm ayrıntılar...
GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gözleri Karadeniz dizisinin çekimlerine Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde başlandı, bazı sahneler ise İstanbul'da çekiliyor.
ATV'nin Salı akşamı izleyici ile buluşan O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın dizisi Gözleri Karadeniz imkansız aşkı merkeze alıyor.
GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?
Gözleri KaraDeniz oyuncuları ve karakterleri şu şekildedir;
Halit Özgür Sarı - Azil
Özge Yağız - Güneş
Mehmet Özgür - Osman
Yonca Şahinbaş - Nermin
Mustafa Açılan - Mehmet
Erol Babaoğlu - Sado
Ebru Aykaç - Havva
Eren Ören - Dursun
Osman Albayrak - Kınalı
Onur Özaydın - Haki
Gizem Arıkan - Ayla
Berk Ali Çatal - Sancar
Türkü Su Demirel - Fatoş
Özgür Çınar Deveci - Yunus
Ayten Uncuoğlu - Asiye