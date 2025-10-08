Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyor

Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gözleri Karadeniz dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı dizi Eylül ayında yayın hayatına başlamıştır.

ATV'de yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi, çekim yerleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in eşsiz manzaralarını ekrana taşıyan dizide Halit Özgür Sarı ve Özgü Yağız başrolleri paylaşıyor.

Yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çeken Gözleri Karadeniz her Salı izleyicisiyle bir araya gelecek. Peki, Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? İşte tüm ayrıntılar...

6. Bölüm Foto Galeri

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gözleri Karadeniz dizisinin çekimlerine Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde başlandı, bazı sahneler ise İstanbul'da çekiliyor.

ATV'nin Salı akşamı izleyici ile buluşan O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın dizisi Gözleri Karadeniz imkansız aşkı merkeze alıyor.

6. Bölüm Foto Galeri

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Gözleri KaraDeniz oyuncuları ve karakterleri şu şekildedir;

Halit Özgür Sarı - Azil

Özge Yağız - Güneş

Mehmet Özgür - Osman

Yonca Şahinbaş - Nermin

Mustafa Açılan - Mehmet

Erol Babaoğlu - Sado

Ebru Aykaç - Havva

Eren Ören - Dursun

Osman Albayrak - Kınalı

Onur Özaydın - Haki

Gizem Arıkan - Ayla

Berk Ali Çatal - Sancar

Türkü Su Demirel - Fatoş

Özgür Çınar Deveci - Yunus

Ayten Uncuoğlu - Asiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bolu'da iki araç çarpıştı! 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ceren Ayruk kimdir? Ben Leman dizisinde Ada karakterini oynuyor - HaberlerCeren Ayruk kimdir? Ben Leman dizisinde Ada karakterini oynuyorEnfes Bir Akşam dizisi nerede çekildi? Yayın tarihi ve oyuncu kadrosu gündemde - HaberlerEnfes Bir Akşam dizisi nerede çekildi? Yayın tarihi ve oyuncu kadrosu gündemdeSaatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi? - HaberlerSaatler geri alınacak mı, ne zaman, Türkiye kış saatine geçecek mi?Gümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı - HaberlerGümüş fiyatı anlık bugün ne kadar? 8 Ekim 2025 Gümüş gram ve ons fiyatı8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu? - Haberler8 Ekim Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL oldu?Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuç tarihi belli oldu mu? - HaberlerSağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 tercih sonuç tarihi belli oldu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...