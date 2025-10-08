Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyor

ATV'de yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi, çekim yerleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in eşsiz manzaralarını ekrana taşıyan dizide Halit Özgür Sarı ve Özgü Yağız başrolleri paylaşıyor.

Yayınlandığı günden beri dikkatleri üzerine çeken Gözleri Karadeniz her Salı izleyicisiyle bir araya gelecek. Peki, Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? İşte tüm ayrıntılar...

GÖZLERİ KARADENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gözleri Karadeniz dizisinin çekimlerine Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde başlandı, bazı sahneler ise İstanbul'da çekiliyor.

ATV'nin Salı akşamı izleyici ile buluşan O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın dizisi Gözleri Karadeniz imkansız aşkı merkeze alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Gözleri KaraDeniz oyuncuları ve karakterleri şu şekildedir;

Halit Özgür Sarı - Azil

Özge Yağız - Güneş

Mehmet Özgür - Osman

Yonca Şahinbaş - Nermin

Mustafa Açılan - Mehmet

Erol Babaoğlu - Sado

Ebru Aykaç - Havva

Eren Ören - Dursun

Osman Albayrak - Kınalı

Onur Özaydın - Haki

Gizem Arıkan - Ayla

Berk Ali Çatal - Sancar

Türkü Su Demirel - Fatoş

Özgür Çınar Deveci - Yunus

Ayten Uncuoğlu - Asiye