Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler?

Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler?

- Güncelleme:
Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler?
ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, ilk bölümüyle ekranlara damga vurdu. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler? İşte dizinin yayın saati ve oyuncu kadrosu.

ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Karadeniz'in hırçın dalgaları ve eşsiz doğasından İstanbul'un karanlık dünyasına uzanan dizide gözler 2. bölüme çevrildi. Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizinin yeni bölümü için geri sayım başladı.

O3 Medya imzalı yapım şimdiden geniş bir seyirci kitlesine ulaşırken, "Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler?" soruları araştırılmaya başlandı.

Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler? - 1. Resim

GÖZLERİ KARADENİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Gözleri Karadeniz dizisi Salı akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin ilk bölümü 2 Eylül'de yayınlanmıştı.

Gözleri Karadeniz'in yeni bölümü ise 9 Eylül Salı akşamı ekranlarda olacak.

Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler? - 2. Resim

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın üstlendiği Gözleri Karadeniz dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu.

Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor, oyuncuları kimler? - 3. Resim

