Gözleri Karadeniz dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Karadeniz’in yaylalarında başlayıp İstanbul’un karmaşık dünyasına uzanan Gözleri Karadeniz dizisi büyüleyici tabiat manzaralarıyla izleyiciye eşsiz bir atmosfer sunuyor. ATV’nin yeni sezon projeleri arasında yer alan yapımın nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Osman Maçari adlı güçlü bir aile reisi, sağlık sorunları nedeniyle geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Doğum sırasında hayatını kaybeden büyük aşkı Mercan’dan olan oğlu Azil’i korumak için onu annesi Asiye’ye emanet ediyor. Ancak yıllar sonra Azil’i geri almak istiyor. Bu süreçte aşk, ihanet ve aile içi çatışmalar hikayenin merkezine yerleşiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gözleri Karadeniz dizisinin çekimleri Karadeniz Bölgesi’nin zengin doğa manzaraları eşliğinde gerçekleşiyor. Setler, Rize, Trabzon ve Artvin’in çeşitli ilçeleri ile köylerine kurulmuş durumda. Özellikle Rize’nin Çamlıhemşin, Trabzon’un Sürmene ve Artvin’in Şavşat ilçeleri doğal plato olarak öne çıkıyor. Karadeniz’e özgü taş evler ve ahşap konaklar da set tasarımında dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız’ın (Güneş)paylaştığı dizide ayrıca şu oyuncular yer alıyor:

Mehmet Özgür (Osman Maçari)

Ayten Uncuoğlu (Asiye)

Eren Ören (Dursun)

Gizem Arıkan (Ayla)

Mustafa Açılan

Erol Babaoğlu

Yonca Şahinbaş

Osman Albayrak

Onur Özaydın

Ebru Aykaç

Berk Ali Çatal

Türkü Su Demirel

Dizi, güçlü senaryosu, oyuncu kadrosu ve tabiat manzaralarıyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya şimdiden aday.