Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi!

Kırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kırşehir&#039;de ruhsatsız tüfek ele geçirildi!
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Araç sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kızılırmak Nehri kenarında park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bir adet av tüfeği bulundu.

Kırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi! - 1. Resim

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI 

Ekipler tarafından yapılan incelemede tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız tüfeğe el konulurken araç sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana fırtınaya teslim! Okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi - GündemOkulun çatısı, araçların üzerine uçtuFETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı! - GündemFETÖ yalanıyla 10 milyon liralık vurgun yaptı!10 durak, 49 tünel bulunuyor! Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek projede ışık göründü - Gündem7 saatlik yol 3,5 saate inecekİmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilmişti! Naciye Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu - GündemNaciye Aylin Ataay Saybaşılı emekli olduSilahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem son yolculuğuna uğurlandı - GündemSuikasta uğrayan Öktem son yolculuğuna uğurlandı7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Gündem7 belediye başkanı daha AK Parti'de!
Sonraki Haber Yükleniyor...