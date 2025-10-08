Kırşehir'de ruhsatsız tüfek ele geçirildi!

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kızılırmak Nehri kenarında park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek arama yapıldı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bir adet av tüfeği bulundu.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler tarafından yapılan incelemede tüfeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi. Ruhsatsız tüfeğe el konulurken araç sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.