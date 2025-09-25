81 ilde ruhsatsız silah operasyonu! 2.082 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 81 ilde düzenlenen operasyonlara dair bilgi verdi.

NSosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahı yalnızca yasa ihlali değil toplumsal huzura yönelik ciddi tehdit unsuru olarak gördüklerini belirtti.

KURUSIKI TABANCA, AV TÜFEĞİ...

Yerlikaya'nın aktardığına göre; son bir haftada 81 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik operasyonlarda 766 ruhsatsız ve 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği ve 24 uzun namlulu silah olmak üzere bin 867 silah ele geçirildi. Ayrıca 2.082 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Bu kabine döneminde düzenlenen operasyonlarda 139 bin 878 ruhsatsız ve 39 bin 665 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere 248 bin 603 silahın ele geçirildiğini ve 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti: