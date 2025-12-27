Evindeki tıkanan tuvaleti açtırmak için internetten bulduğu bir firmayla iletişime geçen kadın, iş bitiminde kesilen fatura karşısında şaşkına döndü.

İstanbul Esenler’de yaşayan 31 yaşındaki Ebru Yıldız, geçtiğimiz günlerde evindeki tuvaletin tıkanması üzerine internet üzerinden bulduğu bir tesisatçıyla iletişime geçti.

İddiaya göre Yıldız, fiyat konusunda defalarca bilgi almak istemesine rağmen firmadan net bir cevap alamadı. Firma yetkilileri, “Hiçbir tesisatçı önceden tahmini fiyat vermez, metre başı 650 liradan çalışıyoruz, iş bitince ücret belirlenir” diyerek ekibi eve çağırmasını istedi.

Ancak yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Yıldız, kendisinden istenen ücret karşısında büyük şok yaşadı.

ARKADAŞINDAN BORÇ ALMAK ZORUNDA KALDI

Star Haber'e konuşan Yıldız, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Yarım saatlik işin sonunda ücretin ne kadar olduğunu sorduğumda 18 bin lira dediler. Hayatımın şokunu yaşadım.”

Talep edilen ücretin yüksekliği karşısında panikleyen Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak durumunda kaldı. O sırada bina sakinlerinin de tartışmayı duyduğu öğrenildi.

Engelli bir çocuğu olan ve geçimini engelli maaşı ile evde bakım desteğiyle sağlayan Yıldız, “O para benim kira paramdı. Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım” dedi.

GERÇEK FİYATIN ÇOK ÜZERİNDEYDİ

Olayın ardından başka tesisatçılarla iletişime geçip fiyat araştırması yapan Yıldız, aynı hizmet için en fazla 5 bin lira ücret talep edildiğini öğrendi. Dolandırıldığını düşünen Yıldız, firmayla yeniden iletişim kurmaya çalıştı ancak telefon numarasının engellendiğini fark etti.

Yıldız, farklı bir numaradan aramasına rağmen sert tepkilerle karşılaştığını ve telefonunun kapatıldığını söyledi.

Ebru Yıldız, yaşadığı mağduriyet nedeniyle yasal yollara başvuracağını belirterek, “Engelli bir çocuğun annesiyim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” dedi.

