Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kurye sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. Pes dedirten anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir binada edinilen bilgilere göre, bir kurye bir binaya sipariş getirdi. Siparişi getiren kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Oturduğu kata kendi taktırdığı güvenlik kamerası sayesinde olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu.

Arla, olayın iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti.

